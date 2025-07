Polizei Mettmann

POL-ME: Infostand zur Seniorensicherheit - 2507069

Bild-Infos

Download

Mettmann (ots)

Ob Trickdiebstahl oder Telefonbetrug - Seniorinnen und Senioren sind besonders häufig das Ziel krimineller Machenschaften. Am Mittwoch, 23. Juli 2025, möchte die Polizei Mettmann daher allen Interessierten mit Rat und Tat zur Seite stehen:

An einem Infostand für Seniorensicherheit in der Galerie Königshof in Mettmann (Talstraße) informieren die Beamtinnen und Beamten der Kriminalprävention und des Bezirksdienstes von 10 bis 12 Uhr über die gängigen Betrugsmaschen zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren.

Ebenfalls anwesend sind die ehrenamtlichen Mitglieder des Aktionsbündnisses Seniorensicherheit (ASS!), die besonders im Bereich der Kriminalprävention geschult sind. Sie beraten gemeinsam mit der Polizei Interessierte, geben Verhaltenstipps für einen sicheren Alltag zuhause und unterwegs und freuen sich auf einen regen Austausch.

Die Mettmanner Galerie Königshof unterstützt das wichtige Thema "Sicherheit im Alter" und freut sich über die Aktion der Polizei in den Räumlichkeiten an der Talstraße.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell