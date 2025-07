Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2507065

Ratingen / Hilden / Haan (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Ratingen ---

Am Sonntag, 13. Juli 2025, kam es in Ratingen zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der zwei hochwertige Rennräder beschädigt wurden. Eine Gruppe von Radfahrern war gegen 10:40 Uhr auf der Bahnhofstraße von einem Cupra Leon überholt worden, der unmittelbar nach dem Überholvorgang stark abbremste. Um eine Kollision zu verhindern, musste die Kolonne der Radfahrer ebenfalls schlagartig abbremsen, wobei zwei Fahrradfahrer stürzten und leicht verletzt wurden. An ihren Rädern entstand ein Schaden in der geschätzten Höhe von 3.500 Euro. Der Cupra-Fahrer entfernte sich zunächst, ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Die Polizei fragt: Wer hat die Situation beobachtet und kann Näheres zum Ablauf sagen? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

--- Hilden ---

Am Freitag, 11. Juli 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 13:50 Uhr befuhr eine 76-jährige Düsseldorferin mit ihrem Skoda Kamiq die Richrather Straße in Richtung Talstraße. In Höhe der Hausnummer 6 kam ihr ein unbekanntes und nicht näher beschriebenes Auto entgegen, das ihre Fahrbahn befuhr. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, wich die Seniorin nach rechts aus und touchierte einen am Straßenrand geparkten Audi Q5. Die Unfallverursacherin oder der -verursacher fuhr weiter, ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Der Sachschaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Haan ---

Am Freitag, 11. Juli 2025, kam es in Haan zu einer Verkehrsunfallflucht. Gegen 7:30 Uhr befuhr ein 56-jähriger Haaner mit seinem Volvo XC90 die Landstraße in Richtung Gräfrather Straße. In der Höhe eines Möbelgeschäfts fuhr er in einen Kreisverkehr ein, als plötzlich ein E-Scooter-Fahrer von rechts kam und ihm die Vorfahr nahm. Der Haaner wich nach rechts aus, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Dabei touchierte er eine Borsteinkante. Der unbekannte Fahrer flüchtete ohne sich um eine Schadensregulierung zu bemühen. Er wird beschrieben als: männlich, ungefähr 25 Jahre alt, circa 1,90 Meter groß, dünn, mit südländischem Erscheinungsbild, schwarz gewellten Haaren, schwarzem Kapuzenpullover, schwarzer Jogginghose und schwarzen Schuhen. Er fuhr einen schwarz-grünen E-Scooter. Der Sachschaden wird auf einen hohen dreistelligen Betrag geschätzt.

Hinweise nimmt die Polizei in Haan, Telefon 02129 9328-6480, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

