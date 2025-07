Polizei Mettmann

POL-ME: Mehrere Brände gelegt: Polizei fasst zwei Tatverdächtige - 2507063

Bild-Infos

Download

Langenfeld (ots)

In der Nacht auf Sonntag (13. Juli 2025) kam es in Langenfeld zu mehreren kleineren Bränden, die vorsätzlich gelegt wurden. Im Rahmen der Fahndung konnte die Polizei zwei Tatverdächtige antreffen und festnehmen.

Folgendes war geschehen:

Im Zeitraum zwischen 23:45 Uhr am späten Samstagabend (12. Juli 2025) und 0:20 Uhr am Sonntag brannte es gleich mehrfach in Langenfeld: Darunter die offene Ladefläche eines an der Leichlinger Straße geparkten Ford Transits. Ferner brannte ein Altkleidercontainer an der Nelly-Sachs-Straße sowie ein Müllcontainer an der Straße "Zum Stadion".

Die Feuerwehr der Stadt Langenfeld war jeweils schnell vor Ort und konnte die Brände löschen - allerdings konnte nicht verhindert werden, dass sowohl der Altkleider- als auch der Müllcontainer nahezu komplett zerstört wurden. Auf der Ladefläche des Transporters hatte Holz gebrannt, dennoch nahm auch das Auto Schaden.

Die neben der Feuerwehr ebenfalls alarmierte Polizei konnte im Rahmen ihrer Fahndung einen Mann und eine Frau antreffen, die in verdächtiger Art und Weise an der Straße "Weißenstein" an einem dort abgestellten Anhänger hantierten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass das Paar versucht hatte, den Anhänger anzuzünden - hier war jedoch glücklicherweise nur ein kleinerer Sachschaden an der Plane des Anhängers entstanden.

Ferner stellten die Polizistinnen und Polizisten bei dem Mann ein Feuerzeug, Benzin, ein Messer sowie eine Sturmhaube sicher. Aufgrund des dringenden Verdachts, dass die beiden auch für die weiteren Brände in der Nacht verantwortlich waren, nahmen die Beamtinnen und Beamten das Duo fest und brachte es zur Polizeiwache.

Bei den Festgenommenen handelt es sich um einen 23 Jahre alten Deutsch-Kasachen sowie um eine 28-Jährige mit deutscher und US-amerikanischer Staatsbürgerschaft. Beide sind bereits polizeilich in Erscheinung getreten und in Leverkusen gemeldet. Nach Abschluss erster polizeilicher Maßnahmen wurden sie wieder entlassen. Gegen sie wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell