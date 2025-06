Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Im Dürstborne in Apolda - Einbruch in Werkhalle

Apolda (ots)

In der Nacht zu Mittwoch sind Unbekannte auf ein Firmengelände im Gewerbegebiet an der B87 eingebrochen. Dort schlugen sie die Scheibe einer Werkhalle ein, um in das Objekt zu gelangen. Was die Täter gestohlen haben, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, welche etwas beobachten konnten, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Apolda zu melden. (Tel.: 03644/541-0 - Aktenzeichen: ST/0163240/2025)

