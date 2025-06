Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Brandmeldung

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Schkölen: Die Meldung eines Brandes erhielten am späten Mittwochabend die Polizei und Feuerwehr in Schkölen. In der Zschorgulaer Straße stellten die Einsatzkräfte mehrere gepresste Ballen mit Pflanzenresten fest, bei denen einzelne brannten. Das Feuer konnte schnell gelöscht werden, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Prüfung der noch unversehrten Ballen ergab, dass durch die hohen Außentemperaturen eine große Hitze im Inneren der Ballen bestand. Aus diesem Grund konnte eine strafbare Handlung ausgeschlossen werden. Die Feuerwehr kühlte die restlichen Ballen präventiv ab.

