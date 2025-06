LPI-J: Fahrradfahrer gestoppt

Jena (ots) - Eine Baustelle in Remderoda wurde in der Nacht zum Mittwoch durch Diebe aufgesucht. Sie überstiegen einen Zaun, öffneten dort mehrere Baucontainer und durchsuchten diese. Auf welche Beute die Täter aus waren, ist derzeit noch Gegenstand der polizeilichen Ermittlungen. Durch die kriminelle Tathandlung ist den Baustellenbetreibern jedoch schon ein Schaden von mindestens 500 Euro entstanden. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena ...

