Coesfeld (ots) - Ein unbekannter Autofahrer am Freitag (11.10.24) einen blauen Skoda Yeti beschädigt. Zwischen 14 Uhr und 16 Uhr stand das Auto auf dem Parkplatz eines Seniorenheims an der Altenberger Straße. Der Verursacher kümmerte sich nicht um seine Anschlusspflichten. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei ...

