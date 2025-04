Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Zeugensuche nach Sturzgeschehen in Linienbus in Odenkirchen

Mönchengladbach (ots)

Am Freitagmorgen, 25. April, sind ein 29-Jähriger und ein Kleinkind in einem Linienbus gestürzt, als der Busfahrer abrupt bremsen musste, um einen Zusammenprall mit einem E-Scooter zu vermeiden. Augenscheinlich hatte ein unbekannter Jugendlicher die Vorfahrt missachtet und sich dann vom Unfallort entfernt.

Gegen 8.10 Uhr nahm ein Streifenteam die Aussage eines Busfahrers (47) auf, der seinen Angaben zufolge wenige Minuten zuvor mit einem Bus der NEW auf der Straße Am Schomm in Richtung Stapper Weg unterwegs war. An der Kreuzung Kohrstraße kam plötzlich von rechts ein Jugendlicher auf einem E-Scooter, der dem Bus die Vorfahrt genommen und den Fahrer zu einer Vollbremsung veranlasst habe.

Zwar konnte der Busfahrer einen Zusammenstoß vermeiden, doch ein Fahrgast (29) stürzte im hinteren Teil des Busses durch die ruckartige Bewegung. Der Mann hatte einen Kinderwagen dabei, in dem sich sein Sohn (1) befand. Der Kinderwagen kippte um, wodurch das Kleinkind herausfiel. Vater und Sohn wurden mit leichten Verletzungen durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus zur ambulanten Behandlung gebracht.

Der Jugendliche auf dem E-Scooter setzte seine Fahrt unterdessen fort. Der Busfahrer beschreibt ihn wie folgt: Etwa 15 Jahre alt, zwischen 1,40 und 1,50 Meter groß. Der Junge habe einen Pullover getragen, ohne Jacke darüber. Nähere Angaben waren dem Zeugen nicht möglich.

Das Verkehrskommissariat der Polizei Mönchengladbach ermittelt nun in dem Fall. Sie bittet den Fahrer des E-Scooters, sich zu melden. Gleiches gilt für Zeugen, die zum fraglichen Zeitpunkt in der Nähe der Unfallörtlichkeit waren und sachdienliche Hinweise zu dem Jugendlichen oder dem Unfallhergang machen können. Die Rufnummer der Polizei lautet 02161-290. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell