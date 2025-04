Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Präsenzeinsatz zur Bekämpfung der Straßen- und Gewaltkriminalität - Mehrere Festnahmen bei Polizeikontrollen

Mönchengladbach (ots)

Die Polizei Mönchengladbach hat am Mittwoch, 23. April, wieder einen Brennpunkteinsatz durchgeführt, um die öffentliche Sicherheit nachhaltig zu stärken. Im Einsatz waren dabei Teams der Polizeiwachen Mönchengladbach und Rheydt, der Bereitschaftspolizei und des Verkehrsdienstes. Im Tagesverlauf kontrollierten sie an bekannten Beschwerdestellen im Stadtgebiet diverse Personen und gingen mit den Bürgerinnen und Bürgern in den Austausch.

Wie wichtig Hinweise aus der Bevölkerung sind, zeigte eine Kontrolle am Platz der Republik: Hier gingen die Beamten einem Zeugenhinweis nach und kontrollierten gegen 17.20 Uhr einen 26-Jährigen. Bei ihm fanden sie diverse Betäubungsmittel, verschreibungspflichtige Medikamente und Bargeld. Aufgrund des Verdachts des illegalen Handels mit diesen Substanzen wurde der Mann vorläufig festgenommen und die Betäubungsmittel sichergestellt. Im Polizeigewahrsam übernahm die Kriminalpolizei den Fall und prüfte mit der hiesigen Staatsanwaltschaft mögliche Haftgründe, die jedoch letztlich nicht vorlagen. Der 26-Jährige durfte das Gewahrsam am nächsten Tag, 24. April, wieder verlassen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Weitere Kontrollen im Bahnhofsumfeld führten zu weiteren Festnahmen: Zunächst ergab sich gegen einen 18-Jährigen um 17.35 Uhr der Verdacht des illegalen Aufenthalts. Der Mann hatte keinerlei Ausweisdokumente bei sich, weshalb die Einsatzkräfte ihn zur Wache der Bundespolizei brachten. Diese konnte den Mann als marokkanischen Staatsbürger identifizieren, nach dem bereits wegen Verstoßes gegen das Aufenthaltsgesetz gefahndet wurde. Ihn nahmen die Beamten ebenso fest wie kurz darauf einen 27-Jährigen, gegen den ein Haftbefehl wegen Diebstahlsdelikten vorlag.

Schon früher am Nachmittag, gegen 15 Uhr, hatten die Einsatzkräfte unweit des Bahnhofs einen 39-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann war nach einem Diebstahl in einem Supermarkt an der Lürriper Straße geflüchtet. Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6019289

Eine Kontrolle des Verkehrsdienstes an der Stepgesstraße gegen 16.35 Uhr führte zu mehreren Strafanzeigen gegen einen 28-Jährigen, der u.a. ohne Fahrerlaubnis und augenscheinlich unter Drogeneinfluss unterwegs gewesen war. Zur Pressemeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/30127/6019282

Diverse Personenkontrollen (insgesamt 14) gab es auch in Rheydt, wo der Fokus der Einsatzkräfte auf den Beschwerdestellen am Tippweg und in der Rheydter Innenstadt lag. Am Seecontainer wurden die Personalien von acht Personen festgestellt, in der Rheydter Innenstadt sechs weitere kontrolliert.

Dabei fanden die Beamten gegen 17 Uhr bei einem 19-Jährigen an der Dahlener Straße Betäubungsmittel in nicht geringer Menge, sodass sich auch hier der Verdacht des Handeltreibens ergab. Die Polizei stellte sämtliche Drogen sicher, ein Haftgrund lag gegen den 19-Jährigen allerdings nicht vor. Ihn erwartet dennoch ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Konsumcannabisgesetz (KCanG).

Die Polizei wird ihre wöchentlichen Einsätze im Rahmen des Konzepts zu Brennpunkten, Angsträumen und Beschwerdestellen (BAB) in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern der Stadt Mönchengladbach und der Bundespolizei fortsetzen.

Bürgerinnen und Bürger können Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen unter der Nummer 02161/290-0 melden. Auch allgemeine Hinweise zu Beschwerdestellen nimmt die Polizei entgegen, via E-Mail an Poststelle.Moenchengladbach@polizei.nrw.de. (et)

