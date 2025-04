Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Nach Festnahme am Mittwoch: Ladendieb (39) erhält Bewährungsstrafe

Mönchengladbach (ots)

Ein 39-jähriger Mönchengladbach ist gestern, 23. April, auf der Flucht nach einem versuchten Diebstahl von Polizeikräften gestellt und festgenommen worden. Entscheidend dabei: Ein 23-Jähriger Zeuge, der den Tatverdächtigen verfolgte.

Gegen 15 Uhr am Mittwochnachmittag wurde die Polizei Mönchengladbach zu einem Supermarkt an der Lürriper Straße gerufen. Mitarbeitende gaben an, dass soeben ein Mann in die offenstehende Kasse gegriffen und mehrere Geldscheine entwendet habe. Dies geschah, nachdem der Verdächtige erfolglos versucht hatte, an einem nicht besetzten Kassenband die Geldkassette herauszureißen. Eine Mitarbeiterin (32) stieß den Mann weg, der daraufhin in die Kasse der Angestellten griff. Diese stand offen, da sie gerade dabei gewesen war, einem Kunden in der Warteschlange das Rückgeld herauszugeben.

Die Angestellte erschrak und der Tatverdächtige flüchtete aus dem Geschäft. Einer ihrer Kollegen (23) bemerkte dies und nahm die Verfolgung auf. In einem Schnellrestaurant an der Straße Rahracker endete schließlich die Flucht des Tatverdächtigen, bei dem es sich um einen 39-Jährigen handelt, der der Polizei u.a. wegen Straftaten nach dem Betäubungsmittelgesetz bekannt ist. Aufgrund eines Schwerpunkteinsatzes rund um den Hauptbahnhof waren umgehend Polizeikräfte vor Ort, die den Mann stellen und seine Tatbeute sicherstellen konnten. Es handelte sich um einen niedrigen dreistelligen Betrag.

Da nach Überprüfung feststand, dass der 39-Jährige keine gefestigten Wohnverhältnisse oder sonstigen Bindungen vorweisen kann, gingen die Beamten davon aus, dass hier der Haftgrund der Fluchtgefahr bestand. Der Tatverdächtige wurde daraufhin vorläufig festgenommen um am heutigen Tag, 24. April, von Ermittlern der Kriminalpolizei im Rahmen eines beschleunigten Verfahrens einem Haftrichter vorgeführt. Dieser verurteilte ihn zu einer Freiheitsstrafe von acht Monaten, ausgesetzt zur Bewährung. (et)

