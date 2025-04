Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Sachbeschädigungen an Pkw in Viersener Innenstadt

Staatsschutz ermittelt

Viersen / Mönchengladbach (ots)

Am Mittwochmorgen, 23. April, haben viele Anwohner in der Viersener Innenstadt Anzeige wegen Sachbeschädigung erstattet: Unbekannte hatten die Luft aus den Reifen geparkter Autos entweichen lassen und Botschaften angebracht.

Einsatzkräfte der Polizei Viersen nahmen im Tagesverlauf insgesamt 47 Strafanzeigen im Bereich des Viersener Ortskerns auf, nachdem Fahrzeughalter festgestellt hatten, dass jemand die Luft aus den Reifen ihrer Pkw abgelassen hatte. An den Windschutzscheiben fanden die Geschädigten Flugblätter, die augenscheinlich von Klimaaktivisten hinterlassen wurden.

Aufgrund dieser politischen Botschaften werden die Ermittlungen in dem Fall nun vom Staatsschutz der Polizei Mönchengladbach geführt. Derzeit gehen die Ermittler davon aus, dass sich die Täter zwischen 23 Uhr am Dienstagabend und 5 Uhr am Mittwochmorgen an den Fahrzeugen zu schaffen machten, bei denen es sich ausschließlich um SUVs (Sport Utility Vehicles) handelt.

Betroffen waren mehrere Fahrzeuge auf größeren Parkplätzen an der Bleichstraße und der Festhalle am Herrmann-Hülser-Platz, hinzu kamen viele einzeln abgeparkte SUV im Bereich der gesamten Innenstadt, einschließlich Rektoratstraße, Burgstraße und Remigiusstraße.

Zeugen, die zum genannten Zeitraum in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben werden gebeten, sich bei der Polizei Mönchengladbach unter der Rufnummer 02161-290 zu melden. (et)

Original-Content von: Polizei Mönchengladbach, übermittelt durch news aktuell