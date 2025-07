Polizei Mettmann

POL-ME: Hubschraubereinsatz: Festnahme nach versuchtem Einbruch - 2507061

Mettmann (ots)

Am späten Sonntagabend, 13. Juli 2025, kam es in Mettmann zu einem Einbruchsversuch in der Schwarzbachstraße. Die Polizei konnte einen Tatverdächtigen stellen. Sein noch unbekannter Komplize ist weiterhin flüchtig.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Aufmerksame Zeugen beobachteten gegen 23:30 Uhr zwei Männer, die sich gewaltsam Zutritt zu einer Privatwohnung in einem Mehrfamilienhaus verschaffen wollten und alarmierten richtigerweise die Polizei. Beim Eintreffen der Polizistinnen und Polizisten flohen die beiden Männer in Richtung Jubiläumsplatz. Dort konnte einer von ihnen, ein 19-jähriger Russe, in einer Tiefgarage gestellt und vorläufig festgenommen werden. Die Einsatzkräfte brachten ihn zur Wache nach Mettmann.

Die Fahndungsmaßnahmen nach dem flüchtigen zweiten Täter blieben trotz des Einsatzes eines Polizeihubschraubers und eines Diensthundes ohne Erfolg.

Die Polizei fragt:

Wer hat am Sonntagabend etwas Verdächtiges beobachtet und kann Hinweise zu dem zweiten Täter geben? Diese nimmt die Polizei in Mettmann jederzeit unter 02104 982-6250 entgegen.

