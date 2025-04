Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250422-3: Verdächtiger nach versuchtem Wohnungseinbruch festgenommen

Wesseling (ots)

Mann per Haftbefehl gesucht

Polizisten haben in der Nacht zu Sonntag (20. April) einen per Haftbefehl gesuchten Mann (29) in Wesseling festgenommen und ihn an eine Justizvollzugsanstalt überstellt. Er soll zuvor versucht haben, in ein Haus in Wesseling einzubrechen.

Gegen 4.50 Uhr alarmierte die Geschädigte die Polizei. Sie habe Geräusche an der Tür Ihres Hauses an der Hubertusstraße gehört und bemerkt, dass in der Tür kein Schloss mehr gewesen sei. Hinzugerufene Polizisten nahmen auf dem Grundstück der Dame einen Mann wahr. Als sie sich ihm näherten, flüchtete er über die Georgstraße in Richtung Friedensweg. Die Beamten nahmen umgehend die Verfolgung auf und stoppten den Flüchtigen im Friedensweg. Bei seiner Festnahme verhielt sich der 29-Jährige den Einsatzkräften gegenüber aggressiv, schlug um sich und verletzte einen Beamten dabei leicht. Die Polizisten durchsuchten den Verdächtigen im weiteren Verlauf und fanden bei ihm mehrere Schlüsselbunde, Werkzeug, ein Einhandmesser sowie einen Schlosszylinder samt Schlüssel. Ersten Erkenntnissen zufolge stammt der Schlüssel von der Haustür der Geschädigten an der Hubertusstraße.

Da der nunmehr Beschuldigte eigenen Angaben zufolge Drogen konsumiert hatte, entnahm eine Ärztin auf Anordnung der Staatsanwaltschaft eine Blutprobe in einem Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (jus)

