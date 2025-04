Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250422 -2: Autofahrer prallte gegen geparkte Fahrzeuge - Krankenhaus

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Sonntagmorgen (20. April) in Elsdorf ist ein Autofahrer (22) schwer verletzt worden. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. Laut derzeitigem Sachstand soll der 22-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis sein.

Ersten Erkenntnissen zufolge war der Autofahrer gegen 5 Uhr mit einem Mitsubishi auf der Mühlenstraße von Kirchtroisdorf in Richtung Niederembt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache sei er nach links von der Fahrbahn abgekommen und dort gegen einen abgestellten Ford gefahren. Dieser sei durch die Wucht des Aufpralls in einen Mercedes, ein weiteres Auto sowie in eine Mauer gedrückt worden. Der Mitsubishi des 22-Jährigen habe sich gedreht, sei mit einem geparkten Opel zusammengestoßen und kam schließlich zum Stehen.

Polizisten nahmen den Verkehrsunfall auf. Dabei stellten sie das Auto des 22-Jährigen, zwei Mobiltelefone sowie eine Tasche, in der sich unter anderem Cannabis befand, sicher. Die Beamten ordneten Blutproben bei dem jungen Mann an und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Die weiteren Ermittlungen haben die Sachbearbeiter des Verkehrskommissariats übernommen. (sc)

