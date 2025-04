Polizei Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 250422 -1: Mehrere Verletzte nach Zusammenstoß auf B 265

Erftstadt (ots)

Gefahrensituation Ein- und Abbiegen

Bei einem Verkehrsunfall an Samstagmittag (19. April) in Erftstadt sind ein Audifahrer (48) und eine Mercedesfahrerin (62) leicht verletzt worden. Die Beifahrerin des Audis (37) sowie eine Mitfahrerin (58) des Mercedes wurden schwer verletzt. Eine weitere Begleiterin (26) der 62-Jährigen zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten alle Verletzten in ein Krankenhaus. Polizisten sperrten die Bundesstraße (B) 265 im Bereich der Unfallstelle ab.

Gegen 11.30 Uhr war der Audifahrer auf der B 265 in Richtung Erftstadt unterwegs. Zeitgleich fuhr die 62-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B 265 in Richtung Düren. Als der 48-Jährige nach links auf die Landesstraße (L) 33 in Richtung Vettweiß abgebogen sei, kam es aus bislang ungeklärtem Grund zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Alarmierte Polizisten fuhren umgehend zu der Unfallstelle und sperrten die B 265 in Richtung L 33 sowie in Fahrtrichtung Weiler in der Ebene bis etwa 13.30 Uhr ab. Sie nahmen den Verkehrsunfall auf und fertigten eine Verkehrsunfallanzeige. Feuerwehrkräfte streuten ausgelaufene Betriebsmittel ab. Mitarbeiter eines Transportunternehmens schleppten die Unfallwagen ab. Die weiteren Ermittlungen der Beamten des Verkehrskommissariats dauern an. (sc)

