Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Trickdiebstahl in Altenhundem

Lennestadt (ots)

Eine 64-Jährige wurde am Freitag (21.03.2025) in Altenhundem Opfer eines Trickdiebstahls. Die Frau hatte sich an der geöffneten Heckklappe ihres PKW auf dem Parkplatz der Sauerlandhalle befunden, als sie von einem Fremden angesprochen wurde. Der Mann verwickelte die 64-Jährige in ein Gespräch und erkundigte sich nach einer Bushaltestelle. Nach eigenen Angaben drehte sich die Frau kurz um, nachdem sie ihm den Weg zum Busbahnhof erklärt hatte. Plötzlich sei der Mann nicht mehr da gewesen. Aber nicht nur der Fremde war weg - auch die Geldbörse der Frau war verschwunden. Das Portemonnaie hatte die 64-Jährige zuvor auf dem Beifahrersitz ihres Autos abgelegt. Neben üblichen Karten und Ausweisen enthielt die Geldbörse Bargeld im oberen zweistelligen Eurobereich. Den Mann konnte die Geschädigte wie folgt beschreiben: Männlich, etwa 40-45 Jahre alt, etwa 1,80m groß. Er wies eine kräftige Statur auf und trug eine schwarze Hose. Der Mann sprach gebrochen Deutsch. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefon-Nr. 02761 9269-0 entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell