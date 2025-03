Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall im Kreisverkehr - Jugendliche leicht verletzt

Olpe (ots)

Am Donnerstag (20.03.2025) kam es um 16:35 Uhr in Olpe zu einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr "Martinstraße/Günsestraße". Eine 85-jährige Autofahrerin war beim Einfahren in den Kreisverkehr mit der 17-jährigen Fahrerin eines Motorrollers zusammengestoßen. Die Rollerfahrerin stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Der Schaden an den Fahrzeugen liegt im unteren vierstelligen Eurobereich.

