POL-OE: Einbruch in LKW-Auflieger

Drolshagen (ots) - Der gestern, 21.03.2025, gegen 17:14 Uhr auf der B55 im Bereich Grünenthal verunfallte Motorradfahrer erlag am heutigen Morgen in einem Krankenhaus seinen Verletzungen. Die Ermittlungen zu diesem Verkehrsunfall dauern weiterhin an. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Olpe FLD / Leitstelle Telefon: 02761 9269-2550 E-Mail: Leitstelle.olpe@polizei.nrw.de ...

