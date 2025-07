Polizei Mettmann

POL-ME: Bei Diebstahlsversuch: Tankstellenmitarbeiterin geschlagen - 2507058

Ratingen (ots)

In Ratingen hat am Freitagabend (11. Juli 2025) ein bislang noch unbekannter Täter versucht, Zigaretten aus einer Tankstelle zu entwenden. Hierbei schlug er einer dort tätigen Mitarbeiterin ins Gesicht. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Folgendes war nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 20:20 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum der Tankstelle auf Höhe der Hausnummer 128 an der Düsseldorfer Straße in Ratingen. Dort packte er mehrere elektronische Zigaretten in seine mitgeführte Plastiktasche. Als die Verkäuferin den Mann auf sein Verhalten hin ansprach, schlug dieser der 60-Jährigen brutal ins Gesicht und flüchtete - ohne die elektronischen Zigaretten - zu Fuß.

Kurz darauf alarmierte die Tankstellenmitarbeiterin die Polizei, die im Rahmen ihrer sofort eingeleiteten Fahndung jedoch leider keine verdächtige Person mehr antreffen konnte.

Zu dem Täter liegt die folgende Beschreibung vor:

- männlich - mitteleuropäisches Erscheinungsbild - etwa 40 Jahre alt - kräftige Statur - Glatze - trug eine Brille, eine blaue Ballonjacke, eine kurze Hose sowie Turnschuhe

Glücklicherweise wurde die Mitarbeiterin der Tankstelle bei dem Vorfall nicht schwerer verletzt. Sie benötigte keine ärztliche Behandlung.

Die Polizei fragt:

Wer hat den Vorfall in der Tankstelle beobachtet oder kennt eine Person, auf die die Beschreibung zutrifft? Hinweise nimmt die Polizei in Ratingen jederzeit unter der Rufnummer 02102 9981-6210 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell