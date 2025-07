Polizei Mettmann

POL-ME: Sekundenschlaf - VW-Fahrer gerät in Gegenverkehr - 2507056

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Donnerstag, 10. Juli 2025, kam es in Velbert durch den Sekundenschlaf eines Autofahrers zu einem Verkehrsunfall. Glücklicherweise blieb es bei Sachschäden.

Das war nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen geschehen:

Gegen 17:45 Uhr befuhr ein 43-jähriger Wuppertaler in seinem VW Polo die Jahnstraße in Fahrtrichtung Velbert-Birth. Auf der Höhe der Hausnummer 29 fuhr er nach eigenen Angaben wegen eines Sekundenschlafs ungewollt in den Gegenverkehr und kollidierte anschließend mit einem am Straßenrand geparkten VW Crafter.

Der Polo-Fahrer blieb zum Glück unverletzt, an den beiden Autos entstand jedoch erheblicher Sachschaden im vierstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell