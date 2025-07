Polizei Mettmann

POL-ME: Zwei Personen nach Streit schwer verletzt - 2507053

Velbert (ots)

In Velbert sind am frühen Mittwochmorgen (9. Juli 2025) zwei junge Männer im Rahmen einer körperlichen Auseinandersetzung in einer Wohnung mit einem Messer schwer verletzt worden.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 4:25 Uhr alarmierte eine 22-jährige Velberterin die Polizei, da ihr ehemaliger Lebensgefährte, ein 22 Jahre alter Deutsch-Jordanier, vor ihrer Wohnungstür in einem Mehrfamilienhaus im Ortsteil Kostenberg randaliert und ferner versucht haben soll, sich gewaltsam Zugang zu ihrer Wohnung zu verschaffen.

Zudem sei es in der Wohnung zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen ihrem Ex-Partner und ihrem neuen Lebensgefährten, einem 21 Jahre alten Kosovaren, gekommen.

Die Polizei war schnell vor Ort und konnte alle Beteiligten antreffen. Zudem stellten die Beamten fest, dass die beiden Männer diverse Stich- und Schnittverletzungen erlitten hatten. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzten Männer daraufhin mit Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser. Im Rahmen der Tatortaufnahme konnte die Polizei auch das Tatmesser sicherstellen.

Der genaue Ablauf der körperlichen Auseinandersetzung ist derzeit noch Gegenstand der nach wie vor andauernden Ermittlungen. Die Polizei hat ein entsprechendes Verfahren wegen einer gefährlichen Körperverletzung eingeleitet.

