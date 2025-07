Polizei Mettmann

POL-ME: 79-Jährige wird Opfer eines Taschendiebstahls - 2507050

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Mittwochmittag, 9. Juli 2025, stahl eine unbekannte Frau in Ratingen-West einer 79-Jährigen aus ihrer Handtasche einen geringen vierstelligen Bargeldbetrag und floh anschließend unerkannt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 13 Uhr wollte eine 79-Jährige das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses am Glatzer Weg betreten, als sie von einer unbekannten Frau angesprochen wurde. Die Frau bot ihr an, ihre Taschen zu tragen und nahm die Handtasche der Seniorin an sich. Die Ratingerin lehnte die Hilfe ab und bemerkte unmittelbar den Diebstahl eines Geldumschlages aus ihrer Handtasche. Die Diebin flüchtete mit einem geringen vierstelligen Bargeldbetrag zu Fuß in Richtung Volkardeyer Straße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung der alarmierten Polizistinnen und Polizisten verlief leider erfolglos.

Die Diebin kann folgendermaßen beschrieben werden:

- circa 30 bis 40 Jahre alt - circa 1,65 Meter bis 1,70 Meter groß - kräftige Statur - schwarze Haare zu einem Zopf gebunden - dunkel gekleidet - südosteuropäisches Erscheinungsbild

Die Einsatzkräfte leiteten ein Ermittlungsverfahren ein. Die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung und bittet um Hinweise.

Die Polizei fragt:

Wer hat die flüchtige Diebin zur Tatzeit im Bereich des Glatzer Weg beobachtet und kann Angaben zum Tatgeschehen oder auch zu ihrem derzeitigen Aufenthaltsort machen? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen, Telefon 02102 9981-6210, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell