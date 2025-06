POL-PPWP: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Wegen eines Taschendiebstahls ermittelte die Polizei am Dienstagmorgen in der Rosenhofstraße. Laut den Angaben einer 51-Jährigen, war sie gegen 9 Uhr in einem Supermarkt einkaufen. An der Kasse bemerkte die Frau, dass sich ihr Geldbeutel nicht mehr in ihrer Handtasche befand. Mit dem Portemonnaie fehlten auch die Ausweisdokumente und ein niedriger dreistelliger Bargeldbetrag der 51-Jährigen. Von dem Diebstahl selbst hatte ...

