Polizei Mettmann

POL-ME: 90-Jährige in eigener Wohnung bestohlen - 2507049

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein hat am Mittwoch, 9. Juli 2025, ein dreister Dieb eine 90 Jahre alte Seniorin in ihrer eigenen Wohnung bestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Mithilfe.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 15 Uhr klingelte der Täter bei der Seniorin. Er gab sich als Mitarbeiter eines Unternehmens aus, das angeblich die Stärke des TV-Signals überprüfen müsse und verschaffte sich so Zutritt zur Wohnung. Während die 90-Jährige in ihrem Rollstuhl im Wohnzimmer wartete, durchsuchte der Täter die anderen Räume. Als er die Wohnung gegen 16 Uhr wieder verließ, stellte die Monheimerin den Verlust einer Schmuckkassette fest - ein Schaden in geschätzter Höhe eines niedrigen fünfstelligen Betrags.

Die Seniorin sowie eine aufmerksame Zeugin konnten den Täter beschreiben. Er soll akzentfreies Deutsch sprechen, zwischen 40 und 45 Jahre alt sein und eine schlanke Statur haben. Bekleidet war der Mann mit einem eleganten dunklen Anzug.

Die Polizei Monheim am Rhein fragt: Wer hat im genannten Zeitraum im Umfeld der Königsberger Straße in Monheim am Rhein Verdächtiges oder den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei unter 02173 / 9594 - 6350 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell