BPOL NRW: 7 Monate JVA - Bundespolizei vollstreckt Haftbefehl

Dortmund (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. Mai) soll ein Mann eine Frau mehrmals am Dortmunder Hauptbahnhof unsittlich berührt haben. Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten dies und verständigten die Bundespolizei. Gegen 00:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als Bahnmitarbeiter sie darüber informierten, dass es am Vorplatz zu einer sexuellen Belästigung gekommen sei. ...

mehr