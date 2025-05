Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Mehrfach begrapscht - Bundespolizei ermittelt

Dortmund (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag (2. Mai) soll ein Mann eine Frau mehrmals am Dortmunder Hauptbahnhof unsittlich berührt haben. Mitarbeiter der DB Sicherheit beobachteten dies und verständigten die Bundespolizei.

Gegen 00:20 Uhr bestreiften Bundespolizisten den Hauptbahnhof Dortmund, als Bahnmitarbeiter sie darüber informierten, dass es am Vorplatz zu einer sexuellen Belästigung gekommen sei. Demnach soll ein 41-Jähriger einer Deutschen, gegen ihren Willen, an die Oberweite, Haare und Füße gefasst haben. Die 30-Jährige war sichtlich aufgelöst. Die Beamten sicherten die Videoaufnahmen der Überwachungskameras. Diese bestätigten die Aussagen der Sicherheitsangestellten. Diese gaben an, dass die Wohnungslose mehrfach gegenüber dem rumänischen Staatsbürger geäußert habe, dass er dies unterlassen soll. Trotzdem habe der Beschuldigte immer wieder ihre Brust berührt.

Die Einsatzkräfte brachten den Mann zur Bundespolizeiwache, um seine Identität zweifelsfrei festzustellen. Äußern wollte er sich zu den Vorwürfen nicht und machte von seinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch. Die Uniformierten erteilten dem wohnungslosen Rumänen einen Platzverweis für den Dortmunder Hauptbahnhof.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen sexueller Belästigung ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell