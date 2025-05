Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Haftbefehl und großer Drogenfund - Bundespolizei verhaftet 45-Jährigen

Dortmund (ots)

Am gestrigen Feiertag (1. Mai) stellten Einsatzkräfte der Bundespolizei einen Mann am Dortmunder Hauptbahnhof fest, der mit einem Haftbefehl gesucht wurde. Bei einer anschließenden Durchsuchung fanden die Beamten eine Plastiktüte mit einer nicht geringen Menge Amphetamin auf.

Gegen 12:10 Uhr kontrollierte eine uniformierte Streife am Dortmunder Hauptbahnhof einen deutschen Staatsangehörigen. Der Mann vermied zuvor den offensichtlich den Blickkontakt und wirkte bei der Ansprache der Bundespolizisten auffällig nervös. Bei der Überprüfung seiner Personalien stießen die eingesetzten Beamten auf einen Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Osnabrück. Demnach muss der Polizeibekannte eine neunmonatige Haftstrafe, wegen unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringe Menge in Tatmehrheit mit Diebstahl und Erschleichen von Leistungen in fünf Fällen, verbüßen.

Die Einsatzkräfte verhafteten den Wohnungslosen, führten ihn in die Bundespolizeiwache und durchsuchten diesen sowie die mitgeführten Sachen. Dabei fanden die Streifenbeamten eine große Plastiktüte mit Amphetamin und zwei Tütchen ebenfalls mit Amphetamin und Ecstasy. Insgesamt beschlagnahmten die Bundespolizisten über 250g Amphetamin und 4g Ecstasy.

Die eingesetzten Beamten belehrten den 45-Jährigen und setzten die zuständige Kriminalwache der Polizei Dortmund über den Sachverhalt in Kenntnis.

Die Bundespolizei überstellte den Deutschen in eine Justizvollzugsanstalt und leitete ein Strafverfahren wegen des unerlaubten Besitzes von Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge ein.

