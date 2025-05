Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Handtasche gestohlen - Bundespolizei stellt Duo dank Videoauswertung

Dortmund - Hamburg - Schwerin - Wolfsburg (ots)

Am Mittwochmittag (30. April) entwendeten zwei Männer im Dortmunder Hauptbahnhof die Handtasche einer Reisenden. Im Rahmen einer Fahndung gelang es Bundespolizisten die zunächst Unbekannten samt Diebesgut zu stellen.

Gegen 12:20 Uhr suchte ein 48-Jähriger die Bundespolizeiwache am Hauptbahnhof Dortmund auf. Er gab gegenüber den Beamten an, dass er sich zuvor mit seiner Lebensgefährtin an den Sanitäranlagen aufgehalten habe. Die rumänische Staatsbürgerin habe die Toilette aufgesucht, während er am Treppenaufgang auf sie gewartet habe. Kurz darauf habe er bemerkt, dass die Handtasche der 54-Jährigen entwendet worden war. Die Einsatzkräfte werteten unverzüglich die Videoaufnahmen der Überwachungskameras aus. Dabei stellten sie fest, dass ein Unbekannter den Wolfsburger (48) ablenkte, indem er diesem etwas auf dem Smartphone zeigte, während ein weiterer Mann die Handtasche an sich nahm. Diese war auf dem Koffer des Rumänen abgestellt, welcher direkt neben ihm befand. Anschließend begaben sich die beiden Männer in Richtung Katharinentreppe.

Im Rahmen einer Nahbereichsfandung konnten die Beschuldigten (20, 34) in der Nähe des Hauptbahnhofs gestellt werden. Bei der Durchsuchung der algerischen Staatsangehörigen sowie der mitgeführten Gegenstände, fanden die Polizisten Bargeld in Höhe von 5.500,- Euro sowie das Diebesgut (Identitätskarten, Geldbörsen, Schlüssel, Mobiltelefone und Bankkarten) in der Handtasche auf. Bei dem 34-jährigen Schweriner stellten die Uniformierten neben einem Taschenmesser mehrere Smartphones sowie Bargeld in verschiedenen Währungen sicher. Die Gegenstände befanden sich in seiner Hosentasche. Die Geldmenge konnte nicht dem geschädigten Paar zugeordnet werden.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen gewerbsmäßigen Diebstahls gegen die Männer aus Schwerin (34) und Hamburg (20) ein. Zudem muss sich der 34-Jährige wegen Diebstahls mit Waffen verantworten.

