Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Bundespolizei verhaftet 39-Jährige in der Regionalbahn 64 am Bahnhof Gronau

Kleve - Gronau (ots)

Die Bundespolizei überprüfte am Mittwochabend, 30. April 2025 in der Regionalbahn 64 im Rahmen der Grenzkontrollen Reisende auf der Fahrt von Enschede am Bahnhof in Gronau. Auch die Daten einer 39-jährigen Deutschen wurden in den polizeilichen Datenbeständen abgeglichen. Hierbei stellte sich heraus, dass sie durch die Staatsanwaltschaft in Osnabrück mit einem Haftbefehl wegen Erschleichen von Leistungen in zehn Fällen gesucht wird. Zudem hatte die Frau noch eine geringe Marihuana bei sich. Da die Gesuchte die fällige Geldstrafe in Höhe von 2040 Euro nicht bezahlten konnte, brachte die Polizei sie nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen zur Verbüßung der 102-tägigen Ersatzfreiheitsstrafe in das Gefängnis in Bielefeld.

