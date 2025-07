Polizei Mettmann

POL-ME: Einbrüche aus dem Kreisgebiet - 2507046

Monheim am Rhein / Velbert (ots)

Am Dienstag, 8. Juli 2025, kam es in Monheim am Rhein zu einem Wohnungseinbruch in der Wachtelstraße. Dabei wurden gegen 12:30 Uhr ein Fernsehgerät, ein Tablet sowie eine Kamera von zwei Tätern aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus entwendet, zu der sie sich über die Wohnungstür Zutritt verschafft hatten. Der Schaden wird auf einen mittleren vierstelligen Betrag geschätzt. Aufmerksame Zeugen konnten eine Personenbeschreibung der beiden Täter abgeben:

Täter 1: Circa 60 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß Täter 2: Circa 30 bis 35 Jahre alt, 1,75 bis 1,80 Meter groß, bekleidet mit schwarzer Hose und weißem T-Shirt

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

--- Velbert ---

Am Dienstag, 8. Juli 2025, drangen unbekannte Täter durch ein eingeschlagenes Fenster in die Büroräume eines Catering-Unternehmens in der Voßnacker Straße in Velbert ein. Sie entwendeten einen Tresor mit Bargeld und Dokumenten. Der Schaden beläuft sich auf einen niedrigen vierstelligen Betrag. Zeugen konnten zwei Männer beschreiben, die gegen 5:15 Uhr das Gebäude verließen: Beide waren dunkel gekleidet, hatten eine schmale Statur und sind 1,65 bis 1,75 Meter groß.

Hinweise nimmt die Polizei in Velbert, Telefon 02051 946-6110, jederzeit entgegen. Im Verdachtsfall aktueller Tat wählen Sie die 110!

Weitere Informationen zum Thema Wohnungseinbruch und Antworten auf die Frage, wie Sie sich effektiv vor Einbrechern schützen können, erfahren Sie auf der Homepage der Kreispolizeibehörde Mettmann unter folgendem Link:

https://mettmann.polizei.nrw/wohnungseinbruch

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell