POL-ME: Info-Mobil: "STREIFENwagen" kommt nach Velbert - 2507045

Velbert

Er tourt schon seit einiger Zeit durchs Kreisgebiet und ist ein echter Hingucker: Der "STREIFENwagen" der Kreispolizeibehörde Mettmann.

Mit dem auffälligen Fahrzeug sind die Beamtinnen und Beamten des Bezirks- und Schwerpunktdienstes unterwegs und wollen mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen, um niedrigschwellig alltägliche Fragen zu beantworten. Ebenso können hilfreiche Präventionstipps gegeben werden.

Am Donnerstag, 17. Juli 2025, ist der "STREIFENwagen" in Velbert anzutreffen: In der Zeit von 9 bis 11 Uhr steht er mit der Bezirksdienstbeamtin Polizeihauptkommissarin Birgit Winzer auf der Elberfelder Straße gegenüber der Sparkasse.

Ebenso anwesend sind die ASS!e vom Aktionsbündnis Seniorensicherheit. Sie stehen, so wie die Bezirksdienstbeamtin, den Bürgerinnen und Bürgern am "STREIFENwagen" für allgemeine Fragen rund um das Thema Seniorensicherheit zur Verfügung. Insbesondere möchten Sie aber auch über die gängigen Betrugsmaschen insbesondere zum Nachteil von Seniorinnen und Senioren informieren und sensibilisieren.

