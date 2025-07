Polizei Mettmann

POL-ME: Zaun, Hecke und Fahrrad bei Brand beschädigt - 2507043

Langenfeld (ots)

Am frühen Morgen des Mittwochs, 9. Juli 2025, kam es in Langenfeld zu einem Brand an einer Hecke. Die Polizei ermittelt zum Brandhergang und bittet um Hinweise.

Das war nach bisherigen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 5 Uhr wurden die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr zu der Straße Hardt gerufen, wo ein Zaun sowie eine angrenzende Hecke in Flammen standen. Auch ein Fahrrad wurde durch den Brand beschädigt.

Die Feuerwehr Langenfeld konnte den Brand löschen.

Die Polizei geht davon aus, dass der Brand vorsätzlich gelegt wurde und schätzt den entstandenen Schaden auf circa 1.000 Euro.

Hinweise zum Brandgeschehen nimmt die Polizei Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell