POL-ME: Übermüdet am Steuer - Auffahrunfall - 2507041

Langenfeld

Am Dienstag, 8. Juli 2025, kam es in Langenfeld zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Transporter auf ein stehendes Auto auffuhr. Der Grund: Übermüdung des Fahrers.

Dies war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen geschehen:

Gegen 9 Uhr hielt eine 55-Jährige aus Monheim am Rhein mit ihrem Opel Meriva hinter mehreren Autos an einer roten Ampel auf der Berghausener Straße, als ein Transporter vom Typ Maxus E-Deliver in das Heck ihres Fahrzeugs prallte. Zum Glück blieben die Unfallbeteiligten - die Monheimerin und der Fahrer des Transporters, ein 24-jähriger Düsseldorfer - unverletzt. An beiden Autos entstand jedoch ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich.

Während der Unfallaufnahme fiel den Polizeibeamten auf, dass der Fahrer des Maxus offensichtlich extrem müde war. Er schlief zwischen den Gesprächen mit den Beamten in seinem Fahrzeug ein und wies gerötete Augen auf. Auf Nachfrage gab er an, zuletzt nur zwei Stunden und am Tag davor gar nicht geschlafen zu haben. Ihm seien auf der Berghausener Straße die Augen zugefallen, weshalb es zu dem Unfall gekommen sei.

Einen Nachweis über seine Lenk- und Pausenzeiten konnte der 24-Jährige nicht erbringen. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt und beschlagnahmten seinen Führerschein.

