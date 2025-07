POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2507047

Polizei Mettmann

Hilden / Langenfeld (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Hilden ---

Am Dienstag, 8. Juli 2025, kam es in Hilden zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Solingen schwer verletzt wurde. Er befuhr gegen 17 Uhr die Walder Straße in Fahrtrichtung Hilden, als auf Höhe der Autobahnüberführung der A3 ein entgegenkommendes Fahrzeug abrupt wendete. Der Solinger wurde so zu einer Notbremsung gezwungen, verlor dabei die Kontrolle über seine Kawasaki und stürzte. Er trug schwere Verletzungen davon und wurde in ein Krankenhaus gebracht. An der Maschine entstand ein Schaden von geschätzt 1.000 Euro.

Der nach Zeugenaussagen männliche Unfallverursacher entfernte sich mit überhöhter Geschwindigkeit in einem hellen Auto - möglicherweise einem VW Polo oder Audi A3 -, ohne sich um den Verletzten zu kümmern oder eine ordnungsgemäße Schadensabwicklung zu ermöglichen.

Hinweise nimmt die Polizei in Hilden, Telefon 02103 898-6410, jederzeit entgegen.

--- Langenfeld ---

Bereits am Sonntag, 6. Juli 2025, kam es in Langenfeld-Richrath zu einer Verkehrsunfallflucht, bei der ein Fiat 500 beschädigt wurde. Nach Zeugenaussagen kollidierte gegen 19:50 Uhr ein Fahrrad- oder E-Scooterfahrer mit dem an der Marthastraße geparkten Auto und beschädigte den linken Seitenspiegel. Der Schaden wird vorläufig auf 500 Euro geschätzt. Der flüchtige Verursacher soll circa 22 Jahre alt sein, blonde Haare haben und 1,85 Meter groß sein.

Hinweise nimmt die Polizei in Langenfeld, Telefon 02173 288-6310, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

