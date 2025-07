Polizei Mettmann

POL-ME: Trickdieb entwendet Seniorin Geldbörse

Bild-Infos

Download

Ratingen (ots)

Am Donnerstag, 10. Juli 2025, kam es in Ratingen zu einem Diebstahl, bei dem eine Seniorin vor ihrer Haustür bestohlen wurde. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 14.45 Uhr wollte eine 89-jährige Ratingerin ihr Wohnhaus betreten, als sie von einem Mann in gebrochenem Deutsch angesprochen wurde. Die Seniorin verhielt sich abweisend und forderte den Unbekannten auf, sie in Ruhe zu lassen. Während des Gesprächs griff der Mann jedoch in das Ablagefach des Rollators, bevor er sich entfernte. Kurz darauf bemerkte die Frau den Verlust ihrer Geldbörse. Darin befanden sich ein zweistelliger Bargeldbetrag sowie persönliche Dokumente.

Die 89-Jährige konnte den Täter gegenüber der herbeigerufenen Polizei beschreiben: Demnach war er circa 35 bis 45 Jahre alt und 1,55 Meter bis 1,65 Meter groß. Er habe ein arabisches Erscheinungsbild gehabt und sei sehr korpulent gewesen. Bekleidet war er mit einer schwarzen Jacke, einer schwarzen Hose und einer schwarzen Kappe.

Die Polizei fragt: Wer hat zum genannten Zeitpunkt in Ratingen-Lintorf im Umfeld der Kalkumer Straße Verdächtiges oder den Täter beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Ratingen unter 02102 / 9981- 6210 jederzeit entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell