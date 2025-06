Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ulm, des Polizeipräsidiums Ulm und des LKA BW: Polizeilicher Schusswaffengebrauch am 26. Juni in Wangen

Stuttgart (ots)

In Wangen (Landkreis Göppingen) kam es am Donnerstagmorgen im Rahmen eines Polizeieinsatzes zu einem Schusswaffengebrauch, in dessen Folge ein Mann verstarb.

Gegen einen 27-jährigen Afghanen lag ein Vorführungsbefehl der Staatsanwaltschaft Ulm zur Vollstreckung einer Freiheitsstrafe wegen eines Körperverletzungsdeliktes vor, der durch zwei Polizeibeamte vollzogen werden sollte. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Mann an seiner Wohnanschrift angetroffen. Im weiteren Verlauf soll der Mann plötzlich ein Messer gezogen und die Einsatzkräfte unvermittelt angegriffen haben.

Infolge des Angriffs gaben die Polizeibeamten mehrere Schüsse ab. Der 27-jährige wurde mehrfach getroffen und verstarb trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen noch vor Ort. Ein Beamter wurde durch mehrere Schnittwunden schwer verletzt, befindet sich aber nicht in Lebensgefahr.

In Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ulm wird die Sachbearbeitung bezüglich des polizeilichen Schusswaffengebrauchs vom Landeskriminalamt Baden-Württemberg übernommen.

Der genaue Ablauf des Geschehens ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Über diese Pressemitteilung hinausgehende Informationen können aufgrund der laufenden Ermittlungen derzeit nicht mitgeteilt werden.

