LKA-BW: Einladung für Medienvertretende: Finissage der Wanderausstellung "Gegen das Vergessen" am 1. Juli 2025

Mehr als einen Monat lang war die Fotoinstallation "Gegen das Vergessen" des international bekannten Fotografen und Menschenrechtsaktivisten Luigi Toscano im Foyer des Landeskriminalamts Baden-Württemberg zu sehen. Mit überlebensgroßen Porträts von Holocaust-Überlebenden setzt die Ausstellung ein sichtbares Zeichen gegen Antisemitismus, Rassismus und Ausgrenzung und erinnert auf berührende Weise an die Opfer des Nationalsozialismus.

Zur Finissage der Ausstellung laden das Landeskriminalamt Baden-Württemberg und der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus und für jüdisches Leben Am 1. Juli 2025 um 10:30 Uhr in das Landeskriminalamt Baden-Württemberg, Taubenheimstraße 85, 70372 Stuttgart ein.

Als Gäste werden unter anderem der Künstler Luigi Toscano selbst sowie Anna Strishkowa, eine der porträtierten Personen und Protagonistin des Films "Schwarzer Zucker, rotes Blut", erwartet, die in einem moderierten Interview zu Wort kommen werden.

Ihre ganz persönliche Geschichte ist eng mit dem Landeskriminalamt verknüpft: Im Rahmen der Filmarbeiten wandte sich Luigi Toscano an LKA-Präsident Andreas Stenger mit der Bitte um Unterstützung bei der Identifizierung einer in Auschwitz tätowierten Häftlingsnummer, die an einem kleinen Mädchen in einem Film kaum lesbar war. Durch die Expertise der Multimediaforensik konnte die Nummer rekonstruiert und die wahre Identität des Mädchens - Anna Strishkowa - aufgedeckt werden. Erst dadurch wurde ihr ihre Familiengeschichte zugänglich. Wir laden interessierte Medienvertreter herzlich ein, an der Finissage teilzunehmen und die Gelegenheit zu nutzen, mit den Beteiligten ins Gespräch zu kommen.

Anmeldung und Rückfragen:

Bitte melden Sie sich bis zum 30. Juli 2025 per E-Mail unter pressestelle-lka@polizei.bwl.de an. Für Rückfragen steht Ihnen die Pressestelle gerne zur Verfügung.

