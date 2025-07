Polizei Mettmann

POL-ME: Verkehrsunfallfluchten aus dem Kreisgebiet - 2507054

Monheim am Rhein (ots)

In den vergangenen Tagen registrierte die Polizei im Kreis Mettmann folgende Verkehrsunfallfluchten:

--- Monheim am Rhein ---

Am Mittwoch, 9. Juli 2025, ist bei einem Verkehrsunfall mit einem E-Scooter-Fahrer an der Paul-Lincke-Straße in Monheim am Rhein das Fahrrad eines 19-jährigen Monheimers beschädigt worden. Anschließend entfernte sich der Fahrer des E-Scooters, ohne eine Schadensregulierung zu ermöglichen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war Folgendes geschehen:

Gegen 18:20 Uhr war der Monheimer mit seinem Mountainbike über die Paul-Lincke-Straße gefahren, als ihm zwei Jugendliche zu zweit auf einem E-Scooter entgegenkamen. Beim Versuch, sich gegenseitig auszuweichen, prallten Rad und E-Scooter gegeneinander. Nachdem alle Beteiligten zunächst feststellten, dass niemand verletzt wurde, entfernten sich die beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter. Erst jetzt bemerkte der Monheimer, dass sein Mountainbike nicht unerheblich beschädigt wurde und nicht mehr fahrbereit war.

Zu den beiden Jugendlichen auf dem E-Scooter liegen die folgenden Beschreibungen vor:

Fahrer:

- männlich - 17 bis 18 Jahre alt - 1,80 bis 1,90 Meter groß - kurze, helle Haare - trug einen grauen Pullover

Mitfahrer:

- männlich - circa 16 Jahre alt - etwa 1,70 Meter groß - trug eine schwarze Kappe

Hinweise nimmt die Polizei in Monheim am Rhein, Telefon 02173 9594-6350, jederzeit entgegen.

--- Hinweise und Tipps der Polizei ---

- Eine Verkehrsunfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat!

- Melden Sie Verkehrsunfallfluchten unverzüglich bei der nächsten Polizeidienststelle (auch über Notruf 110).

- Belassen Sie das Fahrzeug wenn möglich unverändert am Unfallort.

- Vermeiden Sie die Beseitigung oder Veränderung von Unfallspuren. Selbst kleinste Lacksplitter, Glasreste, etc. können für die polizeilichen Ermittlungen von Bedeutung sein. Fertigen Sie wenn möglich eigene Fotos von der Unfallsituation und vorgefundenen Spuren, wenn Veränderungen eintreten könnten oder unvermeidlich sind.

