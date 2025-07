Polizei Mettmann

POL-ME: Müllcontainer brannten: Polizei ermittelt - 2507059

Bild-Infos

Download

Monheim am Rhein (ots)

In Monheim am Rhein haben in der Nacht auf Samstag (12. Juli 2025) mehrere Müllcontainer gebrannt. Ein Zeuge konnte einen Tatverdächtigen beobachten. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

Folgendes war geschehen:

Gegen 1:30 Uhr hatte ein Passant auf Höhe der Hausnummer 8 der Grunewaldstraße zwei brennende Müllcontainer festgestellt und dies der Feuerwehr gemeldet. Die Kräfte der Feuerwehr war schnell vor Ort, konnten jedoch nicht mehr verhindern, dass die zwei Container abbrannten und ein dritter durch das Feuer ebenfalls beschädigt wurde. Insgesamt beläuft sich der entstandene Sachschaden auf eine Summe von einigen Hundert Euro.

Die ebenfalls alarmierte Polizei konnte vor Ort einen Zeugen ausfindig machen, der gegen 1:20 Uhr eine verdächtige Person im Bereich der Container wahrgenommen hatte. Zu dieser Person liegt die folgende Personenbeschreibung vor:

- circa 1,75 bis 1,80 Meter groß - schlanke Statur - trug eine schwarze Hose und einen schwarzen Hoodie - hatte die Kapuze über den Kopf gezogen

Die Polizei fragt:

Wer hat die verdächtige Person ebenfalls beobachtet oder kann die Ermittlungen der Polizei durch sonstige Hinweise unterstützen? Diese nimmt die Polizei in Monheim am Rhein jederzeit unter der Rufnummer 02173 9594-6350 entgegen.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell