Polizei Mettmann

POL-ME: 78-jähriger Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt - 2507062

Erkrath (ots)

In Erkrath stürzte am Sonntag, 13. Juli 2025, ein Radfahrer bei einem Alleinunfall. Hierbei wurde der Erkrather schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen passiert:

Gegen 17:30 Uhr befuhr der 78-Jährige die Erkrather Straße in Richtung Unterfeldhaus. In Höhe des Ankerwegs verlor der Senior nach eigenen Angaben wegen einer Bodenschwelle die Kontrolle über sein Rad und stürzte. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Schwerverletzten zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus.

