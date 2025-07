Polizei Mettmann

POL-ME: Schlägerei auf Weinfest löste Polizeieinsatz aus - 2507065

Heiligenhaus (ots)

Am Freitag, 11. Juli 2025, kam es in Heiligenhaus wegen einer Schlägerei am Rande des Weinfestes zu einem Polizeieinsatz.

Das war nach den aktuellen Erkenntnissen der Polizei geschehen:

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war es gegen 21:30 Uhr auf dem Parkplatz am Basildonplatz zu wechselseitigen Beleidigungen und körperlichen Auseinandersetzungen zwischen mehreren Beteiligten gekommen. Hierbei soll ein 36-jähriger in Velbert gemeldeter Serbe einer 52 Jahre alten Velberterin ins Gesicht geschlagen haben, sodass diese kurzzeitig das Bewusstsein verlor.

Die Polizei war schnell vor Ort und konnte die Lage mit einer Vielzahl an Kräften rasch beruhigen. Die 52-Jährige wurde bei der Schlägerei schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 36-Jährige musste ebenfalls ins Krankenhaus gebracht werden. Dort wurde festgestellt, dass er nur leicht verletzt war. Zwei weitere Personen, darunter ein elf Jahre altes Kind, wurden im Rahmen der Auseinandersetzung ebenfalls leicht verletzt. Sie wurden vor Ort ambulant behandelt.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen kannten sich die an der Auseinandersetzung beteiligten Personen, die zum Teil erheblich alkoholisiert waren, bereits im Vorfeld. Was der Auslöser der Schlägerei war, ist noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Eine Verbindung zur größeren Schlägerei in Heiligenhaus-Oberilp vom 29. Juni 2025 (wir berichteten) gibt es jedoch nicht.

