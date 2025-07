Polizei Mettmann

POL-ME: Pedelec kollidiert mit Rennrad - ein Schwerverletzter - 2507068

Bild-Infos

Download

Velbert (ots)

Am Sonntag, 13. Juli 2025, kollidierten in Velbert zwei Radfahrer auf einem Radweg. Einer von ihnen wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

Das war nach aktuellen Erkenntnissen geschehen:

Gegen 12:50 Uhr befuhren ein 57-jähriger Ratinger auf seinem Rennrad und ein 54-jähriger Pedelecfahrer aus Heiligenhaus den Radweg an der Reuterstraße in entgegengesetzten Richtungen. Als die beiden Radfahrer sich in Höhe der Hausnummer 26 begegneten, kollidierten die Räder miteinander - mutmaßlich wegen einer Bodenschwelle.

Beim anschließenden Sturz wurde der Rennradfahrer leicht verletzt, der 54-jährige Pedelecfahrer dagegen schwer. Beide wurden zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

An den Rädern entstand ein Gesamtschaden von geschätzt 1.000 Euro.

Original-Content von: Polizei Mettmann, übermittelt durch news aktuell