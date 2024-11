Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Körperverletzungsdelikt

Homburg (ots)

Am Sonntag den 24.11.2024 kommt es gegen 13:30 Uhr zu einer Schlägerei zwischen zwei Männern in der Saarbrücker Straße in 66424 Homburg in Höhe eines dortigen Autohauses. Hierbei schubst der Täter den Geschädigten, sodass dieser auf den Boden stürzt. Anschließend schlägt der Täter noch auf den am Boden liegenden Geschädigten ein. Anschließend flüchtet der Täter in unbekannte Richtung von der Tatörtlichkeit. Vorausgegangen war wohl eine Verkehrssituation zwischen den Beteiligten, einem 30-jährigen PKW-Fahrer und einem etwa gleich alten Jogger.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell