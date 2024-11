POL-HOM: Diebstahl auf dem Enklerplatz

Homburg (ots) - Am 22.11.2024 gegen 05:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Homburg im Bereich der Lichtzeichenanlage der Abfahrt BAB 6 und der B423 ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein LKW die Abfahrt der BAB 6 aus Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Bexbach ab. Beim Abbiegevorgang löste sich beim LKW ein Reifen und kollidierte mit dem auf der B 423 an der LZA wartenden Pkw. Der Pkw wurde durch den ...

mehr