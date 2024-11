Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht BAB 6 in Höhe der AS Homburg

Homburg (ots)

Am 22.11.2024 gegen 05:30 Uhr ereignete sich an der Anschlussstelle Homburg im Bereich der Lichtzeichenanlage der Abfahrt BAB 6 und der B423 ein Verkehrsunfall. Hierbei fuhr ein LKW die Abfahrt der BAB 6 aus Richtung Kaiserslautern kommend in Fahrtrichtung Bexbach ab. Beim Abbiegevorgang löste sich beim LKW ein Reifen und kollidierte mit dem auf der B 423 an der LZA wartenden Pkw. Der Pkw wurde durch den LKW-Reifen an der rechten Fahrzeugseite erheblich beschädigt

Zum flüchtenden Lkw ist lediglich bekannt, dass es sich um einen weißen Lkw handelte.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg unter der Rufnummer 06841-1060 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell