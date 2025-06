POL-HS: E-Bike aus Keller entwendet

Heinsberg (ots) - Straftaten Übach-Palenberg - Diebstahl aus Pkw Unbekannte Personen schlugen in der Nacht von Freitag, 06.06.2025, auf Samstag, 07.06.2025, auf der Straße "In der Gehölde" in Marienberg die Seitenscheibe eines Pkw ein. Aus dem Innenraum des Fahrzeugs wurde durch die Täter anschließend ein Rucksack mit persönlichen Gegenständen entwendet. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen. Die Polizei ...

mehr