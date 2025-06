POL-HS: Polizeibericht Nummer 158 vom 7. Juni 2025

Erkelenz (ots) - Am Dienstag (3. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 75-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Kölner Straße entgegen der Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs, als gegen 17.45 Uhr eine bislang unbekannte Frau ihr Fahrrad in Höhe der Kodi-Filiale vom Bürgersteig auf die ...

mehr