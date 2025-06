Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Kollision zwischen Fahrradfahrer und Fußgängerin

Zeugensuche

Erkelenz (ots)

Am Dienstag (3. Juni) ereignete sich ein Verkehrsunfall, bei dem ein Radfahrer leichte Verletzungen erlitt. Der 75-Jährige war mit seinem Fahrrad auf der Kölner Straße entgegen der Einbahnstraße in Fahrtrichtung Bahnhof unterwegs, als gegen 17.45 Uhr eine bislang unbekannte Frau ihr Fahrrad in Höhe der Kodi-Filiale vom Bürgersteig auf die Fahrbahn schob. Bei der Kollision stürzte der Erkelenzer auf die Straße. Hierbei zog er sich Verletzungen zu. Die Frau entfernte sich von der Unfallstelle in unbekannte Richtung und wird nun von der Polizei zur Klärung der Unfallursache gesucht. Zuständig ist in diesem Fall das Verkehrskommissariat der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis.

