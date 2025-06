Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Polizeibericht der KPB Heinsberg vom 09.06.2025

Heinsberg (ots)

Straftaten

Hückelhoven - Wohnungseinbruchdiebstahl

Unbekannte Tatverdächtige erlangten im Zeitraum von Sonntag, 08.06.2025 17.50 Uhr, bis Montag, 09.06.2025 01:30 Uhr, über ein Fenster Zugang zu einer Wohnung auf der Erkelenzer Straße in Kleingladbach. Aus der Wohnung wurden Bargeld und persönliche Gegenstände entwendet. Der Einbruch wurde vor Ort polizeilich aufgenommen.

Hückelhoven - Diebstahl von E-Scooter

Am Sonntag, 08.06.2025, in der Zeit von 19.00 Uhr bis 22.00 Uhr wurde auf dem Wildauer Platz in Hückelhoven durch unbekannte Personen ein E-Scooter entwendet. Der E-Scooter war zuvor mit einem Kettenschloss an einem Fahrradständer gesichert. Der Sachverhalt wurde polizeilich aufgenommen.

Die Polizei sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu den oben genannten Sachverhalten geben können. Zuständig ist in diesen beiden Fällen die Kriminalpolizei der Kreispolizeibehörde Heinsberg unter der Telefonnummer 02452 920 0. Sie haben auch die Möglichkeit, Hinweise über die Internetseite der Polizei Heinsberg zu geben oder über den direkten Link: https://polizei.nrw/artikel/anzeige-hinweis

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell