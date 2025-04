Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: ROADPOL Operation Speed in Werdohl und Neuenrade

Werdohl/Neuenrade (ots)

In der Woche vom 07.04.2025 bis zum 13.04.2025 beteiligten sich Beamtinnen und Beamte der Polizeiwache Werdohl an der europaweiten Kontrollaktion "Operation Speed" des europäischen Netzwerkes ROADPOL. An mehreren Tagen wurde zu unterschiedlichen Tageszeiten an verschieden Örtlichkeiten schwerpunktmäßig kontrolliert, darunter z.B. an der Werdohler Straße in Neuenrade oder an der B236, der Stadionstraße und Ütterlingser Straße in Werdohl. Insgesamt konnten 94 Geschwindigkeitsverstöße, davon 70 im Verwarngeld- und 24 im Bußgeldbereich, sowie weitere Verstöße (darunter Handy- und Gurtverstöße) festgestellt und geahndet werden. Die Beamten klärten anschließend im Gespräch darüber auf, wie wichtig es ist, sich an das Tempolimit zu halten. Überhöhte Geschwindigkeit ist nach wie vor eine der Hauptunfallursachen bei Unfällen mit Toten und Schwerverletzten. (dill)

